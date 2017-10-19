Україна домовилася з Угорщиною про початок консультацій щодо положень закону про освіту

Україна домовилася з Угорщиною про початок консультацій щодо особливостей втілення в угорських школах Закарпаття положень нового українського закону про освіту. Про це заявив сьогодні у Києві міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог, після завершення своєї зустрічі з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, передає Еспресо.TV.

"Відтепер ми почнемо консультації щодо того, як можна застосовувати на практиці закон (новий український закон про освіту - ред.) про вивчення державної мови", - повідомив він.

Як зазначив Балог, розглядатимуться пропозиції офіційного Будапешта, а також рекомендації Товариства угорських педагогів Закарпаття.

При цьому угорський міністр наголосив, що його держава поважає вимогу української сторони щодо вивчення державної мови.

Разом з тим, він просить українське Міносвіти поки що нічого не змінювати у шкільній освіті закарпатських угорців до завершення перемовин.

"Ми розраховуємо на те, що до тих пір, доки не буде проведено цих консультацій й доки ми не узгодимо усі важливі питання, Україна не вдаватиметься до якихось односторонніх кроків у напрямку зміни існуючої зараз системи освіти (угорців Закарпаття - ред.)", - додав Балог.

За його словами, саме таке запевнення він отримав від Гриневич під час сьогоднішніх перемовин.

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