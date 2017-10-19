Україну відвідає делегація Ради Європи

Керівництво Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи відвідає Україну 21-22 листопада. Відповідне рішення було прийнято під час зустрічі Бюро Конгресу в Страсбурзі.

Про це повідомила віце-президент Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, повідомляє Укрінформ.

"Візит делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи в Україну заплановано на 21 та 22 листопада. Програму візиту під час зустрічі Бюро Конгресу обговорили з президентом Конгресу. До України їдуть сама Гудрун Мюслер-Торнстром (президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи - ред.), президенти обох палат Конгресу - Палати місцевих влад та Палати регіонів, керівництво Моніторингового комітету", - відзначила Світлична.

На її думку, таке рішення говорить про високу оцінку та досягнення роботи української делегації та інтерес до України.

"Плануємо у Києві в рамках круглого столу за участю української делегації обговорити низку важливих питань, а крім того - надамо можливість керівництву одного з найвпливовіших європейських представницьких органів побачити справжню ситуацію в Україні", - сказала Світлична.

Вона додала, що такі поїздки в Україну представників європейських регіонів суттєво змінюють на краще уявлення про нашу країну в Європі, свідченням чого стало проведення в Харкові засідання Моніторингового комітету Конгресу влітку цього року (27 червня - ред.).

У програмі візиту делегації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи до України заплановано проведення зустрічей із керівництвом уряду та Верховної Ради України, представниками влади та громадськості.

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Юлія Світлична в жовтні 2016 року була обрана віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, вона входить до складу Бюро Конгресу та є членом Моніторингового комітету.

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи - третій за важливістю орган РЄ, після ПАРЄ та Комітету міністрів, сесія Конгресу відбувається нині у Страсбурзі.