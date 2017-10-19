Уряд Нової Зеландії очолить лідерка лейбористів

У Новій Зеландії став відомий склад урядової коаліції. Лейбористська партія, яка до сих пір була в опозиції, сформує новий уряд разом із антиімміграційною партією "Нова Зеландія передусім".

У четвер, 19 жовтня, стало відомо, що уряд країни очолить лідерка лейбористів Джасінда Ардерн. Вона змінить на цій посаді лідера Національної партії Білла Інгліша, передає DW.

Джасінда Ардерн заявила, що нові члени уряду будуть обговорені з її партією 20 жовтня. Очікується, що Партія зелених також підтвердить свою участь в коаліції. Прем'єр-міністр зазначила, що посада віце-прем'єра буде запропонована лідеру націоналістичної правопопулістської партії "Нова Зеландія передусім" (NZF) Вінстону Пітерсу. NZF здобула лише дев'ять мандатів у парламенті, проте це дозволило їй вирішувати, яка велика політична сила сформує уряд. Раніше NZF вже входила до коаліції як з консерваторами, так і з лейбористами.

Як відомо, на виборах у Новій Зеландії, які відбулись 23 вересня, перемогла правляча консервативна Національна партія. Друге місце посіла Лейбористська партія, третє – "Нова Зеландія передусім". Але жодна з партій не змогли отримати більшість мандатів, необхідних для формування уряду.

Нагадаємо, лідер австрійських консерваторів Себастіан Курц заявив, що Відень планує і надалі відігравати "активну" роль в Європейському Союзі.