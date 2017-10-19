В Еміратах створили перше в світі міністерство штучного інтелекту

В Об'єднаних Арабських Еміратах затвердили перше у світовій практиці міністерство з питань штучного інтелекту.

Про це повідомляє Arabian Business.

Відомство очолив 27-річний Омар Бін Султан.

Його призначення є частиною прагнення ОАЕ бути на передньому краї глобальної технологічної революції, яка передбачає, зокрема, будівництво поселень на Марсі до 2117 році.

Як зазначається, кілька дні тому прем'єр-міністр країни Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум анонсував Стратегію ОАЕ з штучного інтелекту. Дана ініціатива спрямована на підвищення ефективності роботи уряду, а також створення інноваційної та високопродуктивної середовища шляхом інвестування в штучний інтелект.

Окрім того, в уряді ОАЕ з'являться міністерства передових наук і продовольчої безпеки.