В Україні оголосили підозру російському генералу за смертоносний обстріл Авдіївки

Генеральна прокуратура України оголосила про підозру одному з високопоставлених чинів Збройних Сил РФ, чинному генералу російської армії.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Слідчі управління з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях встановили, що російський офіцер займає пост в так званому "Міноборони ДНР".

Він віддав наказ обстріляти Авдіївку (Донецька область) в лютому цього року, в результаті чого загинуло двоє військових і один цивільний, ще 12 військових і троє цивільних були поранені.

Йому інкримінують ряд тяжких злочинів, у зв'язку з чим генералу ЗС РФ загрожує довічне ув'язнення.

Про те, де зараз перебуває підозрюваний у смерті людей при обстрілі Авдіївки, не повідомляється, проте в повідомленні ГПУ немає уточнення, що генерала повідомили про підозру заочно.

Нагадаємо, 29 січня бойовики відновили активні обстріли в Авдіївці. Це місто розташоване в 6 км від зайнятого російськими гібридними військами Донецька. 31 січня влада оголосила режим надзвичайного стану. Бойовики обстріляли українських військових, потім безрезультатно намагалися атакувати. Втрати понесли обидві сторони.