В Ужгороді відкрили пам’ятний знак "Героям за свободу і незалежність України"

У рамках святкування 72 річниці Ужгородського національного університету 17 жовтня на площі Народній в Ужгороді, біля приміщення ректорату, відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку «Героям за свободу і незалежність України».

«Відкриваючи цей монумент, ми згадуємо усіх патріотів, які наближали день Незалежності України – у період Козаччини та світових воєн, захищали Карпатську Україну, воювали в УПА, вели підпільну боротьбу у радянські часи. Ми віддаємо данину шани тим Героям, які загинули на Майдані, а також тим хоробрим воїнам – захисникам Вітчизни, котрі упродовж ось уже трьох років відстоюють нашу свободу і незалежність у війні на Сході України», – сказав, виступаючи на імпровізованому мітингу з нагоди цієї події ректор УжНУ професор Володимир Смоланка. Він наголосив, що за свободу і незалежність України у різний час боролося декілька поколінь студентів і випускників університету, а сьогодні його вихованці у рядах оборонців України стримують російських окупантів та колаборантів на наших східних рубежах.

В. Смоланка разом з колишнім студентом та багатолітнім викладачем університету, народним депутатом України ІІ скликання, Почесним громадянином Ужгорода, головою обласної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів та репресованих Іваном Коршинським, ветераном АТО Максимом Шелепцем відкрили перед присутніми пам’ятний знак, а голова Капеланської служби Закарпатської області, «Народний герой України» Іван Ісаєвич освятив його.

До присутніх на мітингу промовляли міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, Іван Коршинський, Іван Ісаєвич, професор УжНУ Микола Вегеш, учасники боїв на сході України старший лейтенант Петро Горзов, солдат Максим Шелепець, полковник Петро Марко, а студенти військової кафедри УжНУ під керівництвом начальника кафедри полковника Василя Олійника поклали до монумента корзини квітів.

«Цей пам’ятний знак – від самої ідеї його встановлення, і до відкриття – результат роботи колективу нашого університету, - каже проректор УжНУ Ігор Король. - Ідея його спорудження належить ректору В.Смоланці, а реалізовували її наші працівники під керівництвом проректора Дмитра Сойми. Окремої подяки заслуговує робота дизайнера Діани Кайнц, яка є автором проекту знаку. Ужгород збагатився ще одним пам’ятним місцем, яке нагадуватиме усім, що свобода не дається «у подарунок» нікому. За неї борються, її жертовно захищають найкращі сини і доньки країни і пам'ять про їхній подвиг – наш священний обов’язок».

Василь Ільницький, Ужгород. Фото автора