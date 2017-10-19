Верховенство права в Туреччині йде у неправильному напрямку, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дуже стурбована порушеннями у сфері верховенства права в Туреччині.

Про це вона сказала перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Меркель підтримала ідею щодо скорочення коштів ЄС, які спрямовуються в Анкару в рамках програми її приєднання до блоку.

"З точки зору наших демократичних цінностей, події в Туреччині були дуже негативними. Йдеться не тільки про арешт німців, вся правова сфера в Туреччині рухається у неправильному напрямку. Ми дуже стурбовані цим. І я буду підтримувати скорочення коштів", - сказала Меркель.

В той же час вона похвалила Туреччина за роботу із біженцями, яка дозволила суттєво скоротити поток мігрантів до Європи.

"Туреччина робить прекрасну роботу щодо біженців і ми маємо зобов'язання за угодою між ЄС та Туреччиною. Ми обіцяли 3 мільярди євро на найближчі роки на додаток до 3 мільярдів, які ми вже виділили. Нам потрібно дотримуватися цієї обіцянки", - додала вона.