Внаслідок вибуху 2 авто в Афганістані загинули щонайменше 40 військових

Щонайменше 40 військовослужбовців загинули в результаті вибуху двох автомобілів біля військової бази в Афганістані. Про це передає телеканал Tolo News.

"Два терористи-смертники атакували на армійських позашляховиках Humvee військову базу в районі Мейванд в провінції Кандагар, убивши 40 солдатів", — йдеться в повідомленні.

Телеканал 1TV повідомив, що міністерство оборони Афганістану підтвердило атаку на військову базу в провінції Кандагар.

Нагадаємо, 17 жовтня терорист-смертник разом з озброєними бойовиками атакував поліцейську дільницю в місті Гардез афганської провінції Пактія, внаслідок чого щонайменше шестеро людей загинуло, ще 30 дістали поранення.