ВРУ ухвалила медичну реформу

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 6327, що втілює першу ланку медичної реформи. Документ підтримали 240 народних депутатів.

Законопроект у процесі доопрацювання до другого читання істотно змінився, передає "112 Україна".

1. Жодної “напівплатної медицини”

Держава оплачуватиме з держбюджету медичні послуги, вироби і ліки для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином оплачуватимуть не тільки екстрену, первинну і паліативну допомогу, а також вторинну, третинну, медичну реабілітацію, медичну допомогу дітям до 16 років, а також допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами.

При цьому програма медгарантій затверджується парламентом у складі закону про Держбюджет на відповідний рік - і має складати щонайменше 5% ВВП.

Державні і комунальні медзаклади зможуть надавати і платні послуги - але в обсязі не більше 20% від усіх наданих послуг і тільки до завершення 2024 року.

Уряд створить перелік програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, які також фінансуватимуться державою.

2. Пацієнтам додали обов’язків, зарплату лікаря прив'язали до середньої в Україні

Так, пацієнт має проходити профілактичні медогляди в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я, виконувати приписи лікаря та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку медзакладів.

Разом з тим, пацієнту все ж лишили право обирати собі лікаря. Якщо це неможливо, громадянин може звернутися по інформацію до Міністерства, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантії медичного обслуговування населення.

Законопроект передбачає, що зарплата лікарів становить щонайменше 250% від середньої зарплатні в Україні за липень минулого року. Цього року середня зарплатня склала 7 360 грн, тож зарплати лікарів наступного року мають скласти від 18 400 грн.

3. Трохи змін щодо органу, який розпоряджатиметься держкоштами та контролю його діяльності

У доопрацьованому варіанті прибрали статтю, яка описувала створення так званого “Уповноваженого органу” - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Функції лишили ті самі, додавши обов’язок забезпечувати функціонування електронної системи охорони здоров’я.

“Між першим і другим читанням комітет з охорони здоров'я вніс зміни щодо органу, який має створюватися, і в законопроекті визначено, що це просто Уповноважений орган центральної виконавчої влади. Тобто ці повноваження можуть бути надані і Міністерству охорони здоров'я, і Міністерству фінансів, і Міністерству економіки. І виключно Кабінет міністрів має визначити, який орган це має бути”, - пояснила заступник голови комітету з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко.

За її словами, таким чином скасували особливий статус згаданого органу.

Раду пацієнтського контролю перейменували на Раду громадського контролю. Додали, що вона створюється на засадах відкритого конкурсу і складається з 15 осіб, що переобираються кожні 2 роки.

4. Строки втілення змін: старт 2018 року

Законопроект набуде чинності через місяць після його публікації і почне діяти поетапно з 1 січня 2018 року.

Проте держава почне оплачувати надання медпослуг за програмою медгаратній установам тільки з 1 серпня 2018 року.

Протягом 2018-2019 років планують поступово запровадити державні гарантії для всіх видів медичної допомоги, щоб з 1 січня 2020 року всі вони діяли.

А до 31 грудня 2019 року реімбурсацію будуть проводити згідно встановленої урядом процедури.