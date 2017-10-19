Європейський суд підтвердив рішення про замороження активів Януковичів

Європейський суд у четвер, 19 жовтня, виніс рішення у справі Віктора та Олександра Януковичів проти Ради ЄС. "Європейський суд підтвердив замороження грошей колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у період з 6 березня 2015 по 6 березня 2016 року", - йдеться у прес-релізі Суду, який є у розпорядженні DW.

У Суді нагадують, що спершу кошти Януковичів було заморожено з 6 березня 2014 року на один рік. З 6 березня 2015-го санкції було подовжено. "Тоді замороження було обґрунтовано тим, що українська влада здійснювала провадження проти обох названих українців через розкрадання державних коштів або майна", - говориться у повідомленні Суду ЄС.

Суд встановив, що сумніви у неупередженості української судової системи, які висували Януковичі, не можуть поставити під питання "вірогідну обґрунтованість висунутих проти них обвинувачень через специфічні дії розкрадання державних коштів". Януковичі також не змогли довести, що проблеми української судової системи можуть негативно вплинути на їхню особливу ситуацію.

15 вересня 2016 року в Суді ЄС було скасовано санкції на перший рік, але було підтверджено замороження активів на другий рік. Тоді Януковичі подали апеляцію на другу частину тодішнього рішення. Нинішнім рішення Європейський суд не задовольнив цю апеляцію