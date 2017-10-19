З 2017 по 2030 роки близько 60 мільйонів дітей помруть у віці до 5 років, - ЮНІСЕФ

У 2016 році в світі щоденно помирало близько 15 тисяч дітей віком до 5 років. 7 тисяч, або 46% з них померли протягом перших 28 днів життя. Про це сказано в доповіді Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), опублікованій 18 жовтня.

Дані за 2017 рік показують, що, хоча смертність дітей віком до 5 років зменшилась до рекордного показника - 5,6 мільйонів в 2016 році, у порівнянні з майже 9,9 мільйона у 2000 році - частка смертності серед новонароджених за той же період зросла з 41% до 46%, передає УНН.

"Життя 50 мільйонів дітей віком до п'яти років було врятовано з 2000 року, що свідчить про серйозну відданість урядів та партнерів в області розвитку боротьби та запобіганню дитячої смертності", - заявив начальник відділу охорони здоров'я UNICEF Стефан Свертлінг Петерсон.

"Але якщо ми не зробимо більше, щоб зупинити смерті дітей в день їх народження, або через кілька днів після їх народження, цей прогрес залишиться неповним. У нас є необхідні знання та технології - нам просто потрібно взяти їх там, де вони найбільше потрібні".

Як прогнозує дослідження, близько 60 мільйонів дітей помре до свого п'ятого дня народження в період з 2017 по 2030 роки. Згідно з доповіддю ЮНІСЕФ, приблизно половиною від цієї кількості – немовлята.

Більшість смертей новонароджених у 2016 році припала на два регіони: Південну Азію (39%) та Африку на південь від Сахари (38%). Показники 5 країн світу склали половину всіх смертей новонароджених: Індії (24%), Пакистану (10%), Нігерії (9%), Демократичної Республіки Конго (4%) та Ефіопії (3%).