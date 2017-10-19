За минулий тиждень кількість хворих на ГРВІ в Україні сягнула 165 тисяч

Упродовж тижня 9-15 жовтня в Україні захворіли на ГРВІ 165,7 тис. громадян. Про це повідомляє Центру грипу та ГРВІ, передає Еспресо.TV.

"Упродовж звітного тижня на ГРВІ захворіли 165 669 осіб, з них 71,4% - діти до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України - 404,7 на 100 тис. населення", - йдеться у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області (733,4 на 100 тис. населення), найменший - у Тернопільській області (196,7 на 100 тис. населення).

У жодній із областей України епідемічний поріг не було перевищено. Летальних випадків від грипу упродовж звітного тижня не зафіксовано.