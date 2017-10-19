Жодна європейська країна не визнає незалежність Каталонії, - Таяні

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії.

Про це він розповів в інтерв’ю радіостанції Cadena Cope, передає ЄП.

"Каталонія є іспанською проблемою, а не європейською проблемою. Європа виступає за діалог, але це – проблема Іспанії", - сказав глава Європарламенту.

Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.

"Для каталонського уряду було б добре не проголошувати незалежності, тому що ніхто не зацікавлений у незалежності Каталонії, ніхто в Європі не визнає незалежність Каталонії", - підкреслив Таяні.

Нагадаємо, уряд Іспанії планує позбавити Каталонію автономії. В суботу, 21 жовтня, буде проведено спеціальне засідання, на якому уряд має намір ввести в дію 155 статтю Конституції, яка дозволяє йому призупинити політичну автономію регіону. Того ж дня він оголосив, що парламент регіону проголосує за незалежність, якщо центральна влада країни не погодиться на переговори.