"Зоря" сенсаційно перемогла "Герту" у Лізі Європи

Луганська "Зоря" створила другу поспіль сенсацію у Лізі Європи та перемогла у Львові німецьку "Герту", передає Football24.ua.

Ліга Європи. Група J. 3-й тур

"Зоря" (Україна) – "Герта" (Німеччина) 2:1

Голи: Сілас, 42, Сваток, 79 – Зельке, 55

"Зоря" повела у рахунку на 42-й хвилині. Максим Луньов заробив штрафний, а бразильський форвард луганчан Сілас потужно пробив зі стандарту та "прошив" стінку.

"Герта" відігралася на 55-й хвилині, коли після подачі кутового ворота головою вразив Даві Зельке.

Команда Юрія Вернидуба не знітилася, а продовжила створювати моменти і знову вийшла вперед на 79-й хвилині. Після кутового атака українського клубу продовжилася другим темпом, Олександр Караваєв прострілив справа, а Олександр Сваток ефектно п’яткою переправив м’яч у сітку.

"Зоря" перемогла 2:1, набрала 6 очок та залишилася на другому місці у групі J, Лідирує шведський "Естерсунд", який зіграв вдома внічию з "Атлетиком" 2:2 та тепер має 7 балів. У іспанського клубу – 2 очка, у "Герти" – 1.

Наступний матч "Зоря" проведе 2 листопада у Берліні проти "Герти".

У 2 турі "Зоря" несподівано виграла у гостях у іспанського "Атлетика" з Більбао – 1:0.

Ще один представник України у єврокубках - "Шахтар" – переміг голландський "Фейєноорд" у Лізі чемпіонів.

Сьогодні у 3-му турі Ліги Європи "Динамо" прийматиме у Києві швейцарський "Янг Бойз".