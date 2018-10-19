Цієї суботи та неділі, 20 та 21 жовтня, о 22:10 «5 канал» презентує документальну стрічку Романа Бочкали «Планета КНДР», в якій він привідкриє завісу справжньої Північної Кореї.

Упродовж тижня український журналіст Роман Бочкала під виглядом туриста жив в одній з найзакритіших країн світу – КНДР, де частково відкрито, а частково – таємно знімав кадри про життя північнокорейців. Відзняті на телефон матеріали стали основою для фільму.

Попри постійний нагляд та контроль супроводжуючих, журналісту вдалося з’ясувати немало інформації про лад та устрій країни, виїхати за межі Пхеньяну, що суворо заборонено журналістам, та дістатися тієї самої 38 паралелі.

«Планета КНДР» - це світ, в якому люди встають о 6 ранку за всезагальним гудком і йдуть на роботу пішки під супровід жіночого танцю з червоними прапорами, світ, в якому щодня сто тисяч людей відточують рухи на репетиціях антиамериканських мітингів, світ, в якому атеїзм закінчується там, де починаються російські інтереси, світ безкольоровий, який потонув у сірості та зубожінні, світ, в якому немає свободи.

«Побувавши там, ти розумієш, що таке свобода, чому її треба цінувати, і що це дійсно дар Божий, бо в багатьох людей її просто немає», - автор фільму Роман Бочкала.

Чим пишаються північні корейці, який інструмент пропаганди став культурним феноменом, чому кожну годину на центральному вокзалі у Пхеньяні звучить траурна музика та які шпигунські знахідки розчарували Романа у його готельному номері - дивіться цієї суботи та неділі, о 22:10, на «5 каналі» у документальній стрічці Романа Бочкали «Планета КНДР».