American Airlines повертаються до України

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США заявила про повернення до аеропортів Запоріжжя, Харкова та Дніпра.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства інфраструктури.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що FAA ухвалила таке рішення внаслідок переговорів під час його нещодавнього візиту до Штатів та завдяки активній роботі Державіаслужби України та Украероруху. Згідно із цим рішенням, FAA дозволяє використовувати повітряні маршрути у частині Сімферопольського району, що перебувають під контролем України.

"Крім того, рішенням FAA дозволено виконувати польоти на аеродроми "Харків", "Дніпро" та "Запоріжжя", на які також раніше поширювалась заборона", - повідомив Володимир Омелян.

Вперше авіаційна адміністрація США заборонила літати американським авіалініям у цих напрямках у квітні 2014 року після тимчасової окупації АР Крим Росією; потім оновила свою заборону після падіння літака МН17 у липні 2014 року.