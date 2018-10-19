Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму

Український політв'язень Володимир Балух 18 жовтня прибув до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це повідомляє Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Офіційного підтвердження цієї інформації від російських або окупаційних властей поки немає. Раніше дружина Балуха Наталія повідомляла, що його мають етапувати в Керченську колонію.

Як повідомлялося, Володимир Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року і зупинив його на час етапування.

Як розповідав адвокат політв'язня Дмитро Дінзе, у Балуха після понад 200 днів відмови від їжі є підозра на виразку або панкреатит.

Раніше підконтрольний РФ Верховний суд Криму пом'якшив вирок українцю, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч російських рублів.

Володимира Балуха затримали 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ РФ стверджували, що знайшли в його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Сам Балух і його захисники стверджують, що його карають за проукраїнську позицію – у дворі його будинку майорів прапор України.