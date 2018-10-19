Безвіз між Україною та Катаром 2 листопада набуде чинності

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Катару про взаємне скасування візових вимог набирає чинності 2 листопада.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У відповідності з положеннями угоди, громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними і небіометричними), і громадяни держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, виїжджати та перетинати транзитом територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Водночас громадяни України та Катару, які мають намір в'їхати на територію держави іншої сторони на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, повинні отримати візу в дипломатичному представництві або консульській установі держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.

Наголошується, що паспорти подорожуючих повинні бути чинними терміном не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої сторони.