Ціни на газ для населення зростуть на 23,5%

Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м, передає УНН.

“Ціни з 1 листопада зростуть лише на 23,5%, не 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти...”, - наголосив прем’єр-міністр України.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що з 1 листопада газ населенню продаватимуть за ціною 8,55 тис. грн за тисячу куб.м.

“Міненергетики відповідно до домовленостей, які відбулися між урядом України та МВФ, підготувало проект постанови, яка визначає нову ціну на газ для населення. Проект постанови покладає спеціальні обов’язки... продавати з першого листопада 2018 постачальникам газу населенню газ за ціною 8550 гривень за тисячу кубів”, — повідомив Насалик.

Нагадаємо, в українському уряді велись переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%. Водночас, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв застеріг, що не впевнений, "наскільки це коректно". Також він заявляв, що український уряд на переговорах з МВФ досяг принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" спрямує до держбюджету 90% прибутку.