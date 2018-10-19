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Джордж Мартін розповів про сенс книги, на основі якої знято серіал "Гра престолів"

19 жовтня, 2018 - 12:40
Фото: Jose Mendez/Epa/REX/Shutterstock

Автор серії романів "Пісня льоду і полум'я", на основі якої був знятий серіал "Гра престолів", розповів про те, який сенс він вклав у свою книгу.

В інтерв'ю The New York Times Джордж Мартін заявив, що герої його романів зайняті особистими проблемами, не помічаючи глобальної небезпеки, і жителі Землі ведуть себе так само.

"Ми сперечаємося про важливі речі - міжнародну політику, внутрішню політику, цивільні права, обов'язки, соціальну справедливість. Всі ці речі важливі. Але поки ми розриваємось між ними, витрачаючи сили, загроза кліматичних змін, як і раніше існує", - заявив Мартін.

У той же час, він спростував зв'язок глобального потепління з настанням зими в Вестеросі.

"Це трохи іронічно, тому що я почав писати книгу ще в 1991 році, задовго до того, як почали говорити про зміну клімату. Але в дуже широкому сенсі там є певна паралель", - додав письменник.

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