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Facebook шукає для України менеджера з публічної політики

19 жовтня, 2018 - 16:05
Фото Reuters

Соціальна мережа Facebook відкрила вакансію менеджера з публічної політики для України.

Вакансія оприлюднена на сайті соцмережі, передає rubryka.com.

“Ми шукаємо відмінного комунікатора, який зможе поєднувати пристрасть до таких інтернет-послуг, які надає Facebook, і глибоке знання політичної та регуляторної динаміки в Україні та, бажано, у всьому східноєвропейському регіоні”, – йдеться в описі вакансії.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook назвав пошук компанією фахівця з українських питань визначною подією.

“Тепер у нас буде особа, відповідальна за публічну політику найбільшої соцмережі в Україні. Наголошую, що, в першу чергу, ця особа буде діяти в інтересах компанії, яка їй платить. Однак, з іншого боку, це позбавить нас підозр у тому, хто дійсно вирішує конфліктні ситуації щодо українських користувачів”, – написав він.

Згідно з описом вакансії, менеджер працюватиме в офісі Facebook у Варшаві.

Джерело: День

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