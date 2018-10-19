Facebook узяв на роботу колишнього британського віце-прем'єра

Компанія Facebook Inc призначила колишнього британського віце-прем'єр-міністра своїм менеджером відділу зі зв’язків з громадськістю, що стало першим призначенням політика такого рангу на керівну посаду в компанії.

Про це повідомляє Reuters.

"Компанія Facebook Inc (FB.O) найняла колишнього віце-прем'єр-міністра Великої Британії Ніка Клегга, який очолить відділ з питань глобальних комунікацій, зробивши його найвищим за рангом європейським політиком, що коли-небудь займав провідну посаду Силіконової долини", - йдеться у повідомленні.

Призначення збіглося у часі з критикою користувачів та законодавців щодо найбільшої в світі соціальної мережі після скандалів про порушення конфіденційності та втручання у вибори з використанням сервісів мережі.

Нік Клегг - британський політик, лідер Ліберальних демократів з 2007 по 2015 роки, колишній віце-прем'єр-міністр Великої Британії. Має коріння з відомого роду Закревських, які мали родовий маєток у містечку Березова Рудка (Пирятинський район, Полтавська область).

Нагадаємо, що Facebook шукає для України менеджера з публічної політики.