Філатов звернувся до Авакова і Луценко із проханням забезпечити його особистою охороною

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до керівництва силових відомств із проханням забезпечити його особистою охороною. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, аргументуючи своє прохання тим, що він побоюється замаху.

"Шановні Арсене Аваков (міністр внутрішніх справ України) і Юрій Луценко (генеральний прокурор), прошу виділити мені особисту охорону", - йдеться у повідомленні.

"...у мене загострене відчуття небезпеки, й за мною сотні добрих людей. А також на мене було три замахи сепаратистів і особисті погрози з боку покійного Захарченка (ватажок "ДНР" Олександр Захарченко )", - додає Філатов.

При цьому він висунув дві версії: або провокація з боку "правоохоронців", або підготовка замаху.

Міський голова Дніпра також повідомив, що нікуди не поїде.