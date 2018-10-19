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Італійський лоукостер Ernest Airlines відкрив рейс "Київ - Рим"

19 жовтня, 2018 - 22:26
Фото 112.ua

Італійська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines відкрила рейс Київ - Рим.

Про це повідомили в прес-службі Київського аеропорту ім. Сікорського.

Рейси авіакомпанії Ernest в Рим виконуються щопонеділка, середи і п'ятниці. Виліт з Києва о 11:25, виліт з Риму о 14:20. Ціна квитка Київ - Рим стартує від €49, в обидва напрямки - від €98.

Нагадаємо, що у червні авіакомпанія Ernest Airlines відкрила авіарейси Рим - Львів та Мілан - Львів.

Нагадаємо, що American Airlines повертаються до України.

Джерело: День

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