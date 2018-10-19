Композиція Despacito отримала 7 титулів в Книзі рекордів Гіннеса

Композиція пуерторіканських музикантів Луїса Фонсі та Дедді Янкі Despacito отримала сім титулів в Книзі рекордів Гіннеса. Про це повідомив Луїс Фонсі у своєму Instagram.

"Для мене велика честь бути частиною сім'ї Книги рекордів Гіннесса. Despacito завоювала сім титулів, і це завдяки вам. Спасибі всім, хто працював для досягнення цього успіху", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пісня стала рекордсменом в номінаціях: "Найбільш прослуховувана пісня в світі", "Перше відео, яке набрало на YouTube більше 5 млрд переглядів", "Відео, що найбільше проглядається в інтернеті", "Пісня, що протрималася в Billboard Hot Latin Songs рекордну кількість тижнів", "17 тижнів поспіль перше місце в Billboard Hot 100", "Найбільш вподобане відео користувачам мережі", "Пісня, виконана дуетом, з найбільшою кількістю переглядів".

За словами музиканта, отримані сертифікати він збирається повісити над ліжком і щодня милуватися ними.

"Моя мама буде мною пишатися", - додав артист.