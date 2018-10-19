МВФ оголосив про новий транш для України обсягом $4 млрд

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли нової угоди щодо кредиту на $4 млрд

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ.

"Нова програма stand-by з запитаним доступом до SBR 2,8 млрд (еквівалент 3,9 млрд доларів) стане основою для економічної політики влади у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фінансування зможе сприяти фіскальної консолідації та зниженню рівня інфляції, а також продовженню реформ, зокрема тих, що спрямовані на зміцнення податкового адміністрування, фінансового та енергетичного секторів.

Ця угода ще має буди затверджена менеджментом МВФ та схвалена радою директорів валютного фонду.

У повідомленні окремо зазначається, що розгляд угоди радою директорів очікується у наступному році після схваленням Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ.

Зазначимо, що МВФ ухвалив позитивне рішення про надання кредиту одразу пілся підвищення урядом ціни на газ - однією з умов, які Україна мала виконати для отримання чергового траншу. Спочатку на переговорах йшлося про транш в $1млрд.