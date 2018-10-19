"Нафтогаз України" спрямує до держбюджету 90% прибутку, - Гройсман

НАК "Нафтогаз України" спрямує до державного бюджету України 90% свого прибутку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК" Нафтогаз "буде повернуто в бюджет, а з бюджету - на потреби українських громадян. Думаю, це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все повинно бути у державній скарбниці", - сказав він.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. НАК є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

НАК за підсумками 2017 року отримав чистий консолідований прибуток 39,449 млрд грн, що в 2,2 рази більше, ніж за 2016 рік. Згідно з аудійованим Deloitte звіто, дохід від реалізації в 2017 році зріс на 18% - до 227,478 млрд грн.