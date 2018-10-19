Наступного року відбудеться автоматичний перегляд пенсій, - Гройсман

У 2019 році в Україні відбудеться автоматичний перегляд пенсій. Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив під час години запитань до уряду, повідомляє Укрінформ.

"У нас відбудеться... автоматичний перегляд пенсій з 1 березня 2019 року. Нам треба мінімізувати тіньовий сектор економіки, детінізувати зарплати, адже це впливає на виплату пенсій українцям", - зауважив Гройсман.

Також він зазначив, що мінімальна заробітна плата в 2019 році вже зростає на понад 16%, до 4173 грн.