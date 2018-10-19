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Німеччина планує включити Україну до списку безпечних держав

19 жовтня, 2018 - 10:58
Фото Reuters

Німеччина планує включити до списку безпечних країн походження 14 держав, включаючи Україну. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на dpa.

Мігрантів з безпечних країн походження легше висилати з Німеччини у разі відмови в наданні притулку, бо їхні клопотання про притулок розглядають в прискореному порядку.

У липні було вирішено внести до списку безпечних країни Туніс, Алжир, Марокко і Грузію. Тепер у нього планують включити такі країни, як Україна, Білорусь, Молдова, Куба, Колумбія, В'єтнам, Танзанія, Пакистан, Індія, Кенія, Бенін, Гвінея-Бісау, Центральноафриканська республіка та Чад.

Таке рішення пов'язане з тим, що частка позитивних рішень за клопотаннями про притулок від громадян з цих держав становить в 2018 році менше п'яти відсотків.

Остаточне рішення залежить від виконання інших критеріїв, а також приписів Євросоюзу та висновку Федерального конституційного суду Німеччини. Також уряд Німеччини має провести детальний аналіз ситуації в цих державах і підтвердити, що в них відсутня загроза тортур, нелюдського поводження або збройного конфлікту.

Нагадаємо, в кінці червня канцлер Німеччини Ангела Меркель уклала угоди з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.

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