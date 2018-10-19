Новий глава МЗС Чехії розказав про плани і цілі

Новий міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек (Соціал-демократична партія) заявив, що у своїй дипломатії прагнутиме поставити акцент на правах людини. Про це пише ЄП з посиланням на Radio Praha.

"Чехія має історичний досвід тоталітарних режимів, тому ми хочемо висловити солідарність з тими, хто бореться за права людини", - зазначив Петршічек, підкресливши необхідність підтримувати добрі відносини із сусідніми державами.

Членство Чехії в Європейському Союзі немає реальної альтернативи, a НАТО є наріжним каменем оборони і безпеки країни, сказав міністр в першій публічній промові після вступу на посаду.

За його словами, відносини Чеської Республіки зі своїми геополітичними сусідами перебувають на піку свого розвитку. Петршічек розповів про важливість стратегічного діалогу з Німеччиною, співпраці в рамках Вишеградської групи, а також про те, що найближчим часом Прага почне співпрацю з Бухарестською дев'яткою і Ініціативою трьох морів.

Пріоритетом чеської зовнішньої політики, за словами урядовця, буде побудова відносин з балканськими країнами і розвиток Східного партнерства - проекту Європейського союзу, що має головною метою розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.

Він також підкреслив необхідність знайти консенсус не тільки всередині МЗС, а й у співпраці з іншими міністерствами.

Кандидатура Петршічка є альтернативою від соціал-демократів, оскільки президент Мілош Земан відмовився призначити на цю посаду кандидата від ČSSD Мірослава Похе через розбіжність у поглядах на питання міграції та критику жорстких дій Ізраїлю щодо палестинських протестувальників.

Петршічек раніше займав пост помічника Похе, з 2014 року працював в Європейському парламенті.