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Парламентські вибори у Вірменії відбудуться 24 жовтня

19 жовтня, 2018 - 13:37

Перший тур голосування з виборів прем'єр-міністра Вірменії відбудеться у парламенті республіки 24 жовтня. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Спеціальне засідання, на якому пройдуть вибори прем'єр-міністра, призначений на 24 жовтня", - зазначили в апараті національних Зборів Вірменії.

Нагадаємо, 16 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку. Зробив він це після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності намірів висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а із "Процвітаючою Вірменією" навіть підписав відповідний меморандум.

Як зазначається, якщо вони дотримають своєї обіцянки, і новий прем'єр-міністр Вірменії не буде обраний парламентом двічі протягом двох тижнів, то Національні Збори розпустять, а на країну чекають дострокові вибори.

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