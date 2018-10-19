Парубій підписав постанову про звернення до РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne

Спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову № 9157 "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Раніше парламент, констатуючи, що "у діяльності ряду юросіб наявні системні ознаки наслідування дискурсивних практик російської імперсько-шовіністичної пропаганди, на постійній основі фіксуються прояви пропаганди і поширення ідеології тероризму", постановив запропонувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) застосувати санкції до ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТВ "Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Новини 24 години".

Йдеться про такі санкції:

блокування активів,

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, які дають право здійснювати мовлення;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом "Про санкції";

заборона видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції".

Постанова набере чинності з дня її опублікування.