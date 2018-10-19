Приватні медичні заклади можуть давати пацієнту лікарняний, - Нацслужба здоров'я

Медичні заклади різних форм власності є рівними у своїх правах, зокрема, закон не забороняє приватним медичним закладам в Україні видавати пацієнту листки непрацездатності. Про це Укрінформу заявив голова Національної служби здоров’я Олег Петренко.

“Ніщо не забороняє законом видавати лікарняні листки приватним закладам, вони так само можуть отримати бланки лікарняних листків. Але іноді є ексцеси на місцях - деякі управління місцеві чомусь не видають цих листків, не можуть зробити процедуру. Тому є приватні заклади, які отримують лікарні листки, якісь — ні”, - зазначив Петренко.

Він підкреслив, що приватні, державні, комунальні та медичні заклади - рівні в правах.

“Якщо лікар (або медичний заклад), має ліцензію, він має право видавати лікарняні листки. Якщо це буде електронний лікарняний лист у вигляді реєстру, тоді взагалі зникнуть ці проблеми. Поки є проблема в певних місцях. Ми пояснюємо, і МОЗ роз'яснило це вже, як той орган, який формує політику, про те, що немає законних підстав відмовляти в лікарняних листах приватним закладам. Чому це іноді відбувається, я не знаю”, - зауважив Петренко.

За його словами, в Україні планується ввести електронні лікарняні.

“На порозі революція з лікарняними, згодом буде електронний реєстр лікарняних. Тобто, не буде папірця лікарняного, це буде електронний документ, де роботодавець може перевірити чи виданий працівнику лікарняний. Ніхто не буде виписувати, брати якісь лікарняні листки”, - наголосив Петренко.