РФ не робить достатньо кроків для вирішення конфлікту на Донбасі, - США

Заступник держсекретаря США Кірстен Медіссон заявила, що Україна докладає максимум зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі, в той час як зусиль російської сторони в цьому питанні недостатньо.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що цей конфлікт, який забирає так багато людських життів і приносить так багато страждань, закінчиться", - сказала Медіссон.

Заступник держсекретаря прокоментувала виконання мінських домовленостей.

"Я знаю, що Росія не робить так багато кроків (як Україна - ред) для того, щоб втілити мінські угоди в життя", - підкреслила Медіссон.

"Сподіваємося, що цей конфлікт буде незабаром завершений", - додала вона.

Нагадаємо, що на Донбасі під час обстрілу був поранений український військовий.