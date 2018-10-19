Сьогодні у Раді відбудеться година запитань до уряду та оголошення депутатських запитів

У Верховній Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду, а також оголосять депутатські запити. Про це свідчить план роботи на 19 жовтня, опублікований на сайті парламенту.

Вже вкотре заплановано розглянути проект закону про забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді та проект постанови стосовно призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Зауважимо, наступні два тижні депутати працюватимуть у непленарному режимі - тиждень в комітетах, фракціях і групах і тиждень з виборцями.