Справа Гандзюк: трьом підозрюваним продовжили домашній арешт, одного лишили під вартою

Сьогодні, 19 жовтня, Херсонський міський суд розглянув клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для Володимира Васяновича та В’ячеслава Вишневського, яких підозрюють в організації замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою.

Обидва підозрюваних вчасно з’явилися до суду. У своїх виступах вони повідомили, що підтримують клопотання прокурора. Підозрювані заявили, що виконуватимуть усі покладені на них судом обов’язки під домашнім арештом і згодні на подальшу співпрацю зі слідством. Адвокат Вишневського Майя Кесельман також повідомила, що її підзахисний щиро розкаюється у своєму вчинку.

Порадившись, слідчий суддя Гонтар задовольнив клопотання прокурора і продовжив Васяновичу і Вишневському цілодобовий домашній арешт до 3 грудня 2018 року.

18 жовтня Херсонський міський суд також розглянув клопотання про обрання запобіжних заходів ще двом іншим підозрюваним у справі Гандзюк. Це Віктор Горбунов, який купував той самий розчин сірчаної кислоти та Микита Грабчук, який безпосередньо вчинив замах і вже у всьому зізнався. Горбунову суд також продовжив цілодобовий домашній арешт до 3 грудня, а Грабчука суд залишив під вартою до тієї ж дати.

Нагадаємо, 17 жовтня суд також залишив під вартою ймовірного організатора замаху Сергія Торбіна. Останній досі не визнає своєї вини, попри покази інших підозрюваних, які вказали на Торбіна як організатора, а також численні докази (речові, результати експертиз тощо), отримані в ході досудового розслідування. Разом з тим, правоохоронні органи не повідомляють про результати пошуку замовників цього злочину.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора