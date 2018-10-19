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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

США скасували збройове ембарго для України

19 жовтня, 2018 - 11:57
Фото Reuters

Сполучені Штати Америки скасували збройове ембарго для України. Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, виступаючи на Атлантичній раді у Вашингтоні, повідомляється на Twitter-сторіночці аналітичного центру.

«Ми зняли ембарго на постачання зброї в Україну. Це було щось таке, що кілька років тому ми вважали потенційно провокаційним кроком - допомагати Україні захищати себе», - сказав він.

Волкер підкреслив, що зняття ембарго на постачання зброї стосується «стримування подальшої агресії».

Також під час свого виступу спецпредставник США заявив, що адміністрація президента Трампа продовжить посилювати тиск на Росію, у першу чергу шляхом запровадження нових санкцій з періодичністю місяць або два.

Джерело: Укрінформ

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