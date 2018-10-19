Стали відомі дати проведення українського відбору на Євробачення-2019

Стали відомі ім'я ведучого і дати українського відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019.

Як повідомляється на офіційній сторінці Євробачення в Україні в Instagram, вибір учасника, який представлятиме Україну на конкурсі, пройде в лютому 2019 року.

Зокрема, прямі ефіри заплановані на 9, 16 та 23 лютого.

"Робота над Національним відбором-2019 вже почалася. Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів - Сергій Притула. Суддівський склад буде оголошено найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що телеканали СТБ та UA:ПЕРШИЙ прийняли рішення продовжити співпрацю з проведення Національного відбору на Євробачення і повторно уклали трирічний меморандум (до 2021 року включно). Прямі ефіри нацвідбору будуть транслюватися одночасно на двох телеканалах.

Нагадаємо, переможцем конкурсу Євробачення в Лісабоні стала конкурсантка від Ізраїлю Нетта Барзілай. З піснею Toy вона набрала 529 балів.

Завдяки її перемозі 64-й музичний конкурс Євробачення-2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві. Півфінали конкурсу призначені на 14 16 травня, а фінал відбудеться 18 травня.