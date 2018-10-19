Трамп особисто затверджує рішення щодо посилення тиску на РФ, - Волкер

Нинішня адміністрація США реалізовує більш жорсткий тиск на Росію, ніж попередня, причому президент Трамп особисто затверджує рішення щодо посилення обмежень відносно РФ через її поведінку.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час виступу в четвер у "Атлантичній раді", повідомляє Укрінформ.

"Ця адміністрація запровадила набагато більш жорстку політику відносно Росії, більше на підтримку України, ніж попередня адміністрація", - підкреслив американський дипломат.

За його словами, багато хто в Росії досі сподівається, що президент Трамп має намір змінити нинішню політику США відносно РФ.

"Я можу всіх запевнити, що це неправда", - зазначив Волкер.

Він зауважив, що глава Білого дому особисто затверджував рішення щодо санкцій проти РФ й, таким чином, вибудовував позицію на російському напрямі, яка існує зараз.

"Наша ціль – досягти мирного рішення. Мета полягає не просто в запровадженні санкцій проти Росії, мета в тому, щоб відновити територіальну цілісність і суверенітет України, й забезпечити безпеку для всіх людей в Україні", - підкреслив спеціальний представник США.