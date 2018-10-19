У цьому році в Києві очікується збільшення туристів з країн Азії на 15-20%, - КМДА

У 2018 році в Києві очікується збільшення туристичного потоку з країн Азії на 15-20%, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Торік столицю України відвідали близько 100 тисяч азіатських туристів, зокрема, 30 тисяч з Китаю і 25 тисяч з Індії.

Зростанню популярності Києва за кордоном сприяє не лише більше інформації про нашу країну, але й вихід на ринки Азії українських компаній, які пропонують свій туристичний продукт.

"Київ – це місто знайоме європейським туристам, але для багатьох туристів із Азії українська столиця – це ще екзотика, – коментує заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп. – У міру зростання фінансових можливостей туристів із Азії вони виявляють дедалі більшу цікавість до європейського напрямку, і нам є що їм запропонувати. Статистика відвідувань показує також, що ініціативи Євросоюзу із залучення туристів з Азії приносять результати, але ці туристи поступово "зміщують" свої маршрути до Центральної та Східної Європи", - заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

"Ми працюємо над тим, щоб пристосувати українські міста для прийому туристів із Азії, зокрема, лібералізацію візового режиму, доступність інформації мовами цих країн, можливості оплати картами національних платіжних систем, навчання працівників туристичної галузі для врахування національних особливостей та культури туристів із Азії", - підсумував начальник Управління туризму і промоцій КМДА Антон Тараненко.