У Харкові відбудеться II міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival

Колеги, доброго дня,

II міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival, який відбудеться у Харкові з 24 до 28 жовтня, оголосив програму.

Познайомитися з нею можна на сайті кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Kharkiv MeetDocs EUFF обіцяє стати найбільшим кінофестивалем Східної України, а загальна тематика картин, як і раніше, не змінюється - це культура, проблеми та повсякденне життя Східної України.

Як і обіцяли організатори після проведення першого кінофестивалю - в цьому році з'явиться змагальний момент, навіть два) Це пітчинг кінопроектів та конкурс короткометражок від фестивалю короткого метру "Бардак".

Сам фестиваль змінює назву на Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival та розширює фокус: тепер до документальних фільмів додадуть художні.

Фестиваль стартує у середу, 24.10, о 16:30 на "Фабриці" з відкритої прес-конференції. На ній можна буде познайомитися з організаторами Фестивалю та конкурсів, режисерами.

Докладний прес-анонс буде розіслано у понеділок, 22.10. Після прес-конференції розпочнеться церемонія відкриття та буде показаний перший фільм.

Попередня Акредитація на захід у:

Тетяни Реуцької, 067 251 9509, reutskatata(et)gmail.com

Детальніше про фестиваль розповість PR-директорка фестивалю

Тетяна Ландесман 063 22 22 583, tetyana.landesman(et)gmail.com.