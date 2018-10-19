У Кенії вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років

Посольство України в Кенії та українська діаспора в цій країні провели пам’ятну ходу та міжнародну акцію “Запалімо свічку пам’яті” до 85-тих роковин Голодомору-геноциду. Про це передає прес-служба посольства.

Поминальні заходи провели у православному соборі міста Найробі. В них взяли участь українська діаспора, представники посольства України в Кенії, духовенство.

Особливе значення для громади мала участь у спільній молитві Тілірідіса Макарія – митрополита Олександрійської православної церкви й екзарха всієї Східної Африки.

Митрополит Макарій провів панахиду, під час якої було проголошено імена 85-ти дітей, які загинули від голоду в Україні.

“Моє перше знайомство з Україною відбулося у 1974 році. Коли я був студентом, відвідав Київ та Харків, збираючи матеріали для свого дослідження. Правду кажучи, я нічого не знав про геноцид українського народу на той час. Ви ж знаєте, яка ситуація тоді була – то були радянські часи. Лише після того, як ви здобули незалежність у 1991 році й було відкрито архіви, ми дізналися про ті страшні події”, – поділився у своїй промові екзарх Східної Африки.

Запаливши символічну свічку пам’яті, присутня громада вшанувала жертв геноциду хвилиною мовчання.