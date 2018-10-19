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У Нідердандах видали перший паспорт для "нейтральної" статі

19 жовтня, 2018 - 22:05
Фото Getty Images

Нідерланди видали перший паспорт, в якому вказано "нейтральну" стать власника.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на BBC.

Паспорт видали Леоне Зекерс 57-ми років. У документі стать вказали як "X" замість" M "для чоловіків і" V "для жінок.

У 2001 році Зекерс зробили операцію зі зміни статі з чоловічої на жіночу. Зараз  Зекерс ідентифікує себе як людина середнього статі.

Раніше Зекерс виграв судовий процес, у якому суд дозволив офіційну реєстрацію осіб "нейтральної" статевої приналежності.

Близько 4% населення Нідерландів не ідентифікують себе ні як чоловіка, ні як жінку.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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