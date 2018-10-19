У Росії стався потужний вибух на піротехнічному заводі, - ЗМІ

У п'ятницю, 19 жовтня, під Санкт-Петербургом Російської Федерації стався вибух на піротехнічному заводі.
Про це передає НВ з посиланням на російські ЗМІ.
Джерело ТАСС повідомив, що відомості про постраждалих не надходили. У прес-службі управління МНС РФ в Ленінградській області повідомили, що до місця НП виїхали рятувальники. Створено оперативний штаб, обставини з'ясовуються.
Очевидці в соцмережах повідомляють, що вибух був дуже потужний і "буквально земля під ногами затряслася".
Агентству Інтерфакс в прес-службі МНС РФ повідомили, що внаслідок вибуху одна людина постраждала, ще четверо можуть перебувати під завалами
"На заводі Авангард стався технологічний вибух без послідуючого горіння", - повідомили в МНС РФ.
В Гатчине что-то взорвалось
Предположительно, взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард» #россия pic.twitter.com/IuXBIOoUnx
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) October 19, 2018