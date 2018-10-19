У Росії стався потужний вибух на піротехнічному заводі, - ЗМІ

У п'ятницю, 19 жовтня, під Санкт-Петербургом Російської Федерації стався вибух на піротехнічному заводі.

Про це передає НВ з посиланням на російські ЗМІ.

Джерело ТАСС повідомив, що відомості про постраждалих не надходили. У прес-службі управління МНС РФ в Ленінградській області повідомили, що до місця НП виїхали рятувальники. Створено оперативний штаб, обставини з'ясовуються.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що вибух був дуже потужний і "буквально земля під ногами затряслася".

Агентству Інтерфакс в прес-службі МНС РФ повідомили, що внаслідок вибуху одна людина постраждала, ще четверо можуть перебувати під завалами

"На заводі Авангард стався технологічний вибух без послідуючого горіння", - повідомили в МНС РФ.