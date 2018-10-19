У США робот провів експериментальний урок філософії

У військовій академії США пройшов перший експериментальний урок, в якому робот викладав філософію.

Про це повідомляє Axios.

Професор філософії Ульям Баррі працює з роботом на ім’я Bina48 вже кілька років. З його допомогою він хоче зрозуміти, чи може штучний інтелект передавати гуманітарні знання так, щоб студенти не втрачали інтерес під час занять.

Поки Bina48 провів два семінари щодо введення в етичну філософію – на них майбутні військові міркували про етичні норми, справедливість війни і використанні штучного інтелекту в середовищі.

Перед проведенням заняття в Bina48 завантажили план уроку і дані про теорію війни.

На їхній основі робот міг не тільки читати лекцію, а й відповідати на запитання студентів, що стосуються теми.

“До початку заняття ми думали, що лекція буде розважальною. Уявіть моє здивування, коли студенти робили конспект лекції, а робот відповідав на всі питання”, – говорить професор Баррі.