У США жінка вперше очолила найбільше командування сухопутних військ країни

Генерал-лейтенант Лаура Дж. Річардсон стала першою жінкою, яка очолила найбільше командування сухопутних військ Сполучених Штатів. Про це повідомляє CNN.

"Вперше в історії командування сухопутних військ США (FORSCOM) жінка очолила найбільше командування армії, до якої входять 776 тисяч солдатів та 96 тисяч цивільних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, генерал-лейтенант Річардсон розпочала військову службу ще в далекому 1986 році. А в 2012 році вона стала першою жінкою на посаді заступника командувача 1-ї кавалерійської дивізії Сполучених Штатів.

У 2017 році вона вже стала заступницею командувача FORSCOM генерала Роберта Б. Абрамса.

Зазначається, що сам Абрамс переходить на посаду командувача американського війська у Кореї, а Річардсон буде виконувати обов'язки командира до того часу, поки Сенат офіційно не призначить наступника Абрамса.