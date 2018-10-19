Українська шахістка Музичук здобула "золото" командного Кубка Європи

Українська шахістка Анна Музичук стала володаркою Кубка Європи в Греції у складі команди "Монте Карло" з Монако. Причому саме львів'янка принесла монегаскам "золото".

У півфіналі жіночого турніру між собою грали "Монте Карло" та "Югра". На першій шахівниці зустрічалися дві українські Анни - Музичук та Ушеніна. Підсумок їхнього двобою - нічия. Але дві одноклубниці Музичук здобули перемогу і виграли матч - 2,5:0,5.

Грузинська команда "Нона" переконливо перемогла російський клуб СШОР - 3:1. Таким чином, у фіналі зустрілися "Монте Карло" та «Нона». На третій та четвертій шахівницях було зафіксовано нічиї. На другій Ніно Баціашвілі взяла гору над Піа Крамлінг. А от у зустрічі лідерів Анна Музичук у відмінному стилі взяла гору над Ніно Дзагнідзе. Матч закінчився з рахунком 2:2.

За регламентом змагань переможницями стали ті, хто здобув звитягу на вищій шахівниці. Додамо, що Анна Музичук набрала 4,5 очка з 6-ти, додала 6 пунктів рейтингу і показала найкращий результат на чільній шахівниці. Разом з Анною в команді грали Крамлінг, Моніка Сочко, а також Дейман Корне та Альміра Скрипченко.

Друге місце - у "Нони", а третє - у "Югри". Бронзовим призером стала лідер цього колективу Ушеніна. Її доробок - 3 очка з 6-ти.

П'яте місце здобула команда Шахової федерації Києва. Тут відмінно зіграла Інна Гапоненко - 5 очок з 6-ти. По 4 з 6-ти на рахунку Марії Музичук та Юлії Осьмак.

У чоловіків перемога дісталася "Мідному вершнику" з Санкт-Петербурга. Він набрав 12 очок з 14-ти, як і чеський "Нові Бор". Команда "Алкалоїд" відстала на очко від переможців і посіла лише шосте місце. Павло Ельянов здобув 4,5 очка з 7-ми, а Юрій Криворучко - 4 - з 6-ти.

Слід зазначити, що семи турів у чоловічих змаганнях явно недостатньо. Турнір у такому форматі носить певною мірою лотерейний характер.