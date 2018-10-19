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В Індії потяг врізався в натовп людей, 50 загиблих

19 жовтня, 2018 - 19:09
Фото: timesnownews.com

У п'ятницю, 19 жовтня, внаслідок залізничної катастрофи в штаті Пенджаб на півночі Індії загинули щонайменше 50 осіб.

Як повідомляє Times Now, поїзд врізався в натовп людей, які спостерігали за театралізованим дійством з нагоди популярного індуїстського свята Дашахра.

Залізнична аварія сталася в той момент, коли учасники релігійного свята зібралися вздовж залізничних шляхів. За попередніми даними, люди не почули звук потяга, що наближався, через вибухи хлопавок.

Джерело: День

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