В Індії потяг врізався в натовп людей, 50 загиблих

У п'ятницю, 19 жовтня, внаслідок залізничної катастрофи в штаті Пенджаб на півночі Індії загинули щонайменше 50 осіб.

Як повідомляє Times Now, поїзд врізався в натовп людей, які спостерігали за театралізованим дійством з нагоди популярного індуїстського свята Дашахра.

Залізнична аварія сталася в той момент, коли учасники релігійного свята зібралися вздовж залізничних шляхів. За попередніми даними, люди не почули звук потяга, що наближався, через вибухи хлопавок.