В Індії потяг врізався в натовп людей, 50 загиблих

19 жовтня, 2018 - 19:09
У п'ятницю, 19 жовтня, внаслідок залізничної катастрофи в штаті Пенджаб на півночі Індії загинули щонайменше 50 осіб.
Як повідомляє Times Now, поїзд врізався в натовп людей, які спостерігали за театралізованим дійством з нагоди популярного індуїстського свята Дашахра.
Залізнична аварія сталася в той момент, коли учасники релігійного свята зібралися вздовж залізничних шляхів. За попередніми даними, люди не почули звук потяга, що наближався, через вибухи хлопавок.
Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6
— Satinder pal singh (@SATINDER_13) October 19, 2018
Джерело: День