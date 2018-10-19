В Україні обмежили будівництво за містом

В Україні набули чинності нові державні будівельні норми, які обмежують максимальну висоту житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів і чисельності їх населення.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як розповів міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе, Київська область щороку вводить в експлуатацію біля 2 млн кв. м житла, в той час як Київ – 1,5-1,6 млн кв. м.

За його словами, сільська місцевість забудовується як у містах, хоча немає для цього достатніх інженерних комунікацій, не вистачає соціальної інфраструктури.

Крім того, коли будуються 25-30 поверхові будинки у селах, то відсутня пожежна безпека, адже в регіонах немає можливості ліквідувати пожежу в таких висотних будівлях.

Згідно з ДБН, у сільських населених пунктах з чисельністю до 1000 осіб допускається виключно садибна забудова; понад 1000 осіб — садибна забудова та багатоквартирні будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно).

У селищах міського типу дозволяється будівництво багатоквартирної житлової забудови до 15 м (до 5 поверхів включно). У містах з чисельністю до 50 тис. – висотність багатоквартирної житлової забудови до 27 м (до 9-ти поверхів включно).

У містах з населенням 50-100 тис. можна будувати будинки до 48 м (до 16-ти поверхів включно). У містах з чисельністю понад 100 тис. висотність багатоквартирних будинків встановлюється документацією з просторового планування.

Висота визначається без врахування шатрової покрівлі у разі її влаштування. У разі будівництва на складному рельєфі висота визначається із врахуванням цокольного поверху.