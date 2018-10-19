В Україні завершилися навчання "Чисте небо-2018"

В Україні завершилися двотижневі багатонаціональні навчання "Чисте небо-2018".

Урочиста церемонія закриття відбулася 19 жовтня на військових аеродромах Старокостянтинів, що Хмельниччині та Гавришівка, що на Вінниччині, інформує командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що у навчанні "Чисте Небо – 2018" взяли участь близько 700 представників з 9 країн, серед яких Бельгія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Україна.

Під час навчань зусилля особового складу були зосереджені на підтриманні суверенітету повітряного простору, виконанні повітряних перевезень, виконанні пошуково-рятувальних завдань, аеромедичної евакуації, заходів щодо кібернетичної оборони, командуванні та управлінні авіацією та підрозділами, що залучалися.

Разом з авіаційною складовою в навчанні приймали участь зенітні ракетні та радіотехнічні підрозділи.

Керівник навчань від української сторони генерал-майор Андрій Ярецький зазначив, що навчання "Чисте небо – 2018" – це важливий захід, який дозволив вдосконалити спільну з партнерами підготовку військ (сил), а також підвищити взаємосумісність з метою підтримання регіональної безпеки та стабільності у Східній Європі.

Задав він і трагічну подію під час виконання навчально-бойового польоту, яка забрала життя двох військовослужбовців.

Ярецький висловив глибоке співчуття родинам загиблих пілотів.

"Незважаючи на глибокий біль від втрати, ми повинні продовжувати спільне виконання завдань партнерства заради зміцнення міжнародного миру та безпеки", – сказав генерал-майор.